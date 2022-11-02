İstanbul'da IŞİD operasyonu: Eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı

02 Kasım 2022 Çarşamba, 09:41

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütü üyelerinin tespit edilmesi ve yakalanması için cumhuriyet savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul’daki IŞİD üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

TEM ekiplerince yapılan çalışmalarda daha önce örgüt içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan bazı şüphelilerin İstanbul’da yaşadıkları belirlendi.

TEM polisi, şüphelilerin yakalanması için önceki sabah saat 06.30’da Avcılar Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir, Sultanbeyli, Fatih ve Sultangazi'de 10 farklı adrese operasyon düzenledi.

EYLEM HAZIRLIĞINDALARDI

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin IŞİD için çatışmalara katıldıkları, son dönemde Türkiye’ye gelerek burada eylem hazırlığında oldukları belirtildi.

İstanbul’da da örgüt adına çalışmalarına devam ettikleri belirlenen 6 şüpheli işlemleri için Emniyet'e götürüldü.