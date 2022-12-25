İstanbul'da kaçak sigara ve tütün operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
İstanbul'un 4 ilçesinde düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından ülkeye getirilen kaçak ve sahte ürünleri piyasaya sürmek isteyen ve bu yolla haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
EŞ ZAMANLI BASKIN
Şüphelilerin, kaçak tütün ürünlerini Esenler, Şişli, Beşiktaş ve Fatih'te depoladıkları ve piyasaya dağıtımını yaptıklarını belirleyen ekipler, 4 adres ve 3 araca baskın düzenledi.
MALZEMELERE EL KONULDU
Baskınlarda 8 zanlı gözaltına alınırken, adreslerde kumaş toplarının arasına gizlenmiş 3 bin 924 paket kaçak sigara, 9 bin 880 kaçak puro, 342 elektronik sigara, 70 elektronik sigara likidi, 2 kilogram nargile tütünü ve 2 kilogram tütün ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Armağan Çağlayan'dan üzen haber! Böyle veda etti
- CHP'li belediye başkanlarından ortak bildiri
- 'Üç maymunu oynamadılar, doğrudan alkışladılar'
- Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel yaşamını yitirdi
- Erdoğan: 'Pazartesi yeni müjdeleri paylaşacağız!'
- 'Erdoğan'lı ilana 'misilleme' geldi
- Noel öncesi kanlı saldırı
- Kılıçdaroğlu: Hesap soracağım!
- 2022 yılının sonuna doğru Cumhur'a kötü sürpriz
- Ebubekir Şahin ve Emin Çapa'dan 'maske' tartışması