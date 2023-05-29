2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

İstanbul'da kafeye silahlı saldırı!

Zeytinburnu’nda kavgalı olduğu kişiyi oturduğu kafenin önünde gören kişi, yanındaki silahı çıkarıp 3 kez ateş etti. Kurşunların isabet ettiği kişi yaralanırken, olay yerinden kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 29.05.2023 - 11:32
İstanbul'da kafeye silahlı saldırı!
Abone Ol google-news

Nuripaşa Mahallesi 58. Bulvar Caddesi'nde önceki gün 15.30 sıralarında; kafede oturan bir kişi daha önce aralarında husumet bulunan kişiyi görünce, yanındaki silahı çıkararak 3 kez ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği kişi yaralanarak yere düşerken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler kaçan şüpheliyi kafenin yaklaşık 150 metre ilerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralı ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülürken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kafede oturan saldırgan husumetli olduğu kişiyi görünce el hareketiyle oturduğu yere doğru çağırıyor. Ardından belindeki silahı çıkarıp ateş ettikten sonra olay yerinden kaçıyor. 


kafe Zeytinburnu silah

İlgili Haberler

CHP'nin sandık müşahidine taşlı saldırı: 'Sen terörist misin dediler'

CHP'nin sandık müşahidine taşlı saldırı: 'Sen terörist misin dediler'
CHP'li sandık müşahidine saldırı: Kaburgaları kırık halde!

CHP'li sandık müşahidine saldırı: Kaburgaları kırık halde!
Şanlıurfa'da Ferit Şenyaşar'ın da aralarında olduğu heyete saldırı

Şanlıurfa'da Ferit Şenyaşar'ın da aralarında olduğu heyete saldırı

En Çok Okunan Haberler