İstanbul'da kafeye silahlı saldırı!
Zeytinburnu’nda kavgalı olduğu kişiyi oturduğu kafenin önünde gören kişi, yanındaki silahı çıkarıp 3 kez ateş etti. Kurşunların isabet ettiği kişi yaralanırken, olay yerinden kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Nuripaşa Mahallesi 58. Bulvar Caddesi'nde önceki gün 15.30 sıralarında; kafede oturan bir kişi daha önce aralarında husumet bulunan kişiyi görünce, yanındaki silahı çıkararak 3 kez ateş etti.
Kurşunların isabet ettiği kişi yaralanarak yere düşerken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler kaçan şüpheliyi kafenin yaklaşık 150 metre ilerisinde yakalayarak gözaltına aldı.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Yaralı ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülürken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kafede oturan saldırgan husumetli olduğu kişiyi görünce el hareketiyle oturduğu yere doğru çağırıyor. Ardından belindeki silahı çıkarıp ateş ettikten sonra olay yerinden kaçıyor.
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