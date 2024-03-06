İstanbul'da kan donduran olay... Ağaca asılı çöp poşetinden cenin çıktı

İstanbul Esenler'de, parkta çöp poşetinin içerisinde, poşete sarılmış halde cenin bulundu. Kedilerin çöpleri karıştırması ile ortaya çıkan olay üzerine parka gelen polis, uzun süre inceleme yaptı.

DHA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 10:47
Abone Ol google-news

İstanbul'da, tüyleri ürperten bir olay yaşandı. Esenler Havaalanı Mahallesi'nde, bir park içerisinde saat 22.00 sıralarında cenin bulundu.

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, park içerisinde ağaca asılı olan poşet ile oynayan kediler, poşeti yırtarak çöplerin dökülmesine neden oldu.

Park içerisinde yürüyüş yapan vatandaşlar yerdeki çöpleri toplarken, başka bir poşet içerisine bırakılan cenini fark etti.

Bunun üzerine polise haber verildi. Parka gelen polis ekipleri, çevreyi emniyet şeridi ile kapatarak inceleme başlattı.

CENİN DELİL TORBASINA KONULDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenin delil torbasına konularak kaldırıldı. Olayla ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.

 


Cenin haberleri bebek haberleri çöp haberleri Esenler haberleri

İlgili Haberler

Pendik’te yeni doğmuş bir bebek bulundu

Pendik’te yeni doğmuş bir bebek bulundu
Şehir çöplüğünde ölü bulunan bebek defnedildi

Şehir çöplüğünde ölü bulunan bebek defnedildi
Diyarbakır’da metruk eve terk edilmiş bir bebek bulundu

Diyarbakır’da metruk eve terk edilmiş bir bebek bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İBB’den Ramazan’da 200 bin aileye destek

İBB’den Ramazan’da 200 bin aileye destek
Usta oyuncu İnci Taneleri dizisine konuk oluyor

Usta oyuncu İnci Taneleri dizisine konuk oluyor
Murat Kurum ve Binali Yıldırım'la aynı karede: AKP'li başkan fuhuştan tutuklandı

Murat Kurum ve Binali Yıldırım'la aynı karede: AKP'li başkan fuhuştan tutuklandı
Mükremin Gezgin resmen askere gidiyor!

Mükremin Gezgin resmen askere gidiyor!
DEM Parti'den 'İmamoğlu' açıklaması: Birilerine oy verilmemesini söylemiyoruz

DEM Parti'den 'İmamoğlu' açıklaması: Birilerine oy verilmemesini söylemiyoruz
Acun Ilıcalı’dan şoke eden Batuhan açıklaması! ‘Annesinin twiti…’

Acun Ilıcalı’dan şoke eden Batuhan açıklaması! ‘Annesinin twiti…’
ABD, el koyduğu Venezuela uçağını parçaladı

ABD, el koyduğu Venezuela uçağını parçaladı
Hakim Ziyech, Galatasaray antrenmanlarına katılmak için geri dönüyor!

Hakim Ziyech, Galatasaray antrenmanlarına katılmak için geri dönüyor!