İstanbul'da kan donduran olay! Tek yumrukla canından oldu

Yayınlanma: 07.09.2023 - 10:03

Güncelleme: 07.09.2023 - 10:25

İstanbul'un Kartal ilçesi Soğanlık Mahallesi'nde 2 Eylül Cumartesi günü iddiaya göre, 18 yaşındaki Türkican Yıldırım tıraş olmak için arkadaşıyla berbere geldi.

Bir süre berberde bekleyen ikili, daha sonra berbere gelen başka bir müşteriyle sıra yüzünden tartışmaya başladı. Bu sırada berbere gelen Mehmet Emin Öz, Yıldırım ve arkadaşına "İçerideki ağabeyime kim saygısızlık yaptı?" diye sordu.

Tartışma bu kez berberin önünde kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Emin Öz, Türkican Yıldırım'a yumruk attı. Yıldırım yere yığılırken Öz ve Yıldırım'ın arkadaşı kavga etmeye devam etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yere yığılan Yıldırım, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 3 gün kalan Türkican Yıldırım, dün akşam hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan Mehmet Emin Öz ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öz çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkican Yıldırım'ın cenazesi defnedilmek üzere Samsun'a gönderildi.

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet Emin Öz'ün berberden çıkıp kaldırımda bekleyen şahıslara bir şeyler söylediği, Öz'ün Yıldırım'a yumruk attığı, Öz ve Yıldırım'ın arkadaşının kavga ettiği ve Yıldırım'ın yere yığıldığı görülüyor.