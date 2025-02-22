İstanbul'da kar küreme aracı devrildi: 1 yaralı!

Yayınlanma: 22.02.2025 - 08:12

Güncelleme: 22.02.2025 - 08:13

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Yakuplu D-100 karayolu, Ankara istikametinde saat 04.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre; küreme ve tuzlama çalışması yapan kar küreme aracı, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yan yola geçti. Refüje vurup devrilen araç, bir süre sürüklendikten sonra beton duvara çarparak durabildi. Kazada kar küreme aracının şoförü yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası D-100 yan yol trafiğe kapatıldı. Devrilen kar küreme aracı bulunduğu yerden çekilmesiyle trafik akışı yeniden normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.