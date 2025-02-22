İstanbul'da kar küreme aracı devrildi: 1 yaralı!
Beylikdüzü D-100 karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği kar küreme aracı devrildi. Kazada yaralanan aracın şoförü hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Yakuplu D-100 karayolu, Ankara istikametinde saat 04.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
İddiaya göre; küreme ve tuzlama çalışması yapan kar küreme aracı, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yan yola geçti. Refüje vurup devrilen araç, bir süre sürüklendikten sonra beton duvara çarparak durabildi. Kazada kar küreme aracının şoförü yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası D-100 yan yol trafiğe kapatıldı. Devrilen kar küreme aracı bulunduğu yerden çekilmesiyle trafik akışı yeniden normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
- Nasuh Mahruki'ye hapis cezası!
- Galatasaray'dan 'Maydonoz Döner' açıklaması
- SPK'den kritik açıklama
- 'Volkan aktif hale geldi, iki senaryo var!'
- Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
- HDK soruşturmasında 30 tutuklama!
- İngiltere'de Jose Mourinho yorumu!
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken ziyaret
- Kürşad Zorlu'yla ilgili dikkat çeken iddia