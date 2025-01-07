İstanbul'da 'kar yağışı' için geri sayım başladı: 'Bu hafta sonundan itibaren...'

Yayınlanma: 07.01.2025 - 17:25

Güncelleme: 07.01.2025 - 17:30

Yeni yılla beraber İstanbul'da yurttaşların kar yağışı beklentisi de arttı.

Meteoroloji uzmanları, İstanbul’a karın ocak ayının 10’u ile 15’i arasında gelmesini öngörüyor.

Ancak, Balkanlar’dan gelen soğuk hava sisteminin biraz gecikmesi nedeniyle kesin tarih henüz netlik kazanmadı. Uzmanlar, İstanbul’daki kar yağışının ocak ortasında başlayacağına kesin gözüyle bakıyor.

İSTANBUL’DA KAR BEKLENTİSİ

İstanbul’daki kar yağışı için geri sayım başladı. Şehirdeki karla mücadele çalışmaları hız kazanırken, meteorolojik veriler doğrultusunda önlemler alınıyor. Kar yağışının, günlük yaşamı nasıl etkileyeceği ve şehirdeki ulaşımın durumu, önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde belli olacak.

"HAFTA SONUNDAN İTİBAREN..."

Hava Forum da X hesabında hafta sonu için karı işaret etti.

Paylaşımda, "Dayanın az kaldı. Yüksek basınçtan kurtulacağız. Özümüze, kışımıza geri döneceğiz. Hafta sonundan itibaren yurdumuz tekrar soğuk ve yağışlı hava dalgalarının etkisine girmeye başlayacak. Ocak ayının ikinci yarısı için heyecanlıyız..." ifadeleri kullanıldı.

Yalancı ilkbaharımsı hava geldi. ?? Dayanın az kaldı. ?????? Yüksek basınçtan kurtulacağız. Özümüze, kışımıza geri döneceğiz. Hafta sonundan itibaren yurdumuz tekrar soğuk ve yağışlı hava dalgalarının etkisine girmeye başlayacak. Ocak ayının ikinci yarısı için heyecanlıyız...?? pic.twitter.com/CyVQJQrgBE — Hava Forum (@HavaForum) January 7, 2025

İstanbul’da beklenen kar yağışı için AKOM ve Karayolları Genel Müdürlüğü, olası aksaklıkları en aza indirmek için şimdiden çeşitli tedbirler almış durumda.

Kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlamışken, şehirdeki yolların açık tutulması için ekipler hazır bekliyor. İstanbulluların ise kar yağışı öncesi hazırlık yapmaları, olası ulaşım sorunlarına karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.

KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

İstanbul’da beklenen kar yağışının 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, ocak ayının sonlarına doğru İstanbul, ikinci bir kar yağışı dalgası ile karşı karşıya kalabilir.

Bu da şehirdeki kar yağışı süresinin uzamasına neden olabilir. Kar yağışının süresi, hava koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

METEOROLOJİ SON DURUMU AÇIKLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla gibi bölgelerde sağanak yağış görülürken, diğer bölgelerde havanın daha az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde ise sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis gibi olumsuz hava koşulları ile karşılaşılması bekleniyor.