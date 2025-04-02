İstanbul'da kimlik kontrolü yapan bekçilere silahlı saldırı

Yayınlanma: 02.04.2025 - 09:18

Güncelleme: 02.04.2025 - 09:18

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Yüzyıl Mahallesi'nde 2177 Sokak'ta saat 00.10 sıralarında bir silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde rutin kimlik kontrolü için 3 kişiye uyarıda bulunan bekçi ekibine silahla ateş açarak karşılık verildi. Açılan ateşte bekçi Uğur Gölçek, ağır yaralandı.

Gölçek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaralı bekçiyi hastanede ziyaret etti.

Öte yandan, olay sonrası kaçan saldırganların yakalanması için başlatılan soruşturma, çok yönlü olarak sürdürülüyor.