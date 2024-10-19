İstanbul'da kimyasal madde deposunda korkutan yangın!

Yayınlanma: 19.10.2024 - 08:21

Güncelleme: 19.10.2024 - 08:21

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Kayışdağı Mahallesi Hercai Menekşe Sokak üzerindeki kimyasal madde deposunda 01.30 sıralarında yangın meydana geldi.

PANİĞE NEDEN OLDU!

İddiaya göre; depodan henüz bilinmeyen nedenle alev ve dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken, bir elektrik direğindeki tellerin kopması sonucu patlamalar meydana geldi. Ekipler olay yerinde önlem alarak arızayı giderirken, mahallede kısa süreli panik yaşandı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.