İstanbul'da kimyasal madde paniği! Ekiplere haber verildi...

İstanbul Sultanbeyli’de yola dökülen kimyasal madde mahallede paniğe neden oldu. Olay yerine AFAD ve itfaiyenin tehlikeli madde ile mücadele ekipleri sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 14:43
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Akşemsettin Mahallesi, Manyas Sokak'ta iddiaya göre bir araçtan sokağa kimyasal madde döküldü. Yola dökülen madde nedeniyle etrafa koku yayıldı. Kokuyla rahatsız olan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine AFAD ve itfaiyenin tehlikeli madde ile mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, ellerindeki cihazlarla yolda ve yol kenarında bulunan maddeyi inceledi.  İtfaiye yola dökülen maddeyi tazyikli suyla temizledi.

"ŞİMDİYE KADAR ALMADIĞIM BİR KOKU"

Kimyasal maddeden örnekler alan ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Mahalle sakini Destegül Mercan, "Burada dün ve bugün bir koku var. Ağır ve tanınmayan bir koku. Şimdiye kadar almadığım bir koku. Dün fark ettim. Rahatsız edici bir koku. İnşallah temizlerler" şeklinde konuştu.


Sultanbeyli mahalle

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