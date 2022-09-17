İstanbul’da korku dolu anlar: Battaniye açarak kadını kurtarmaya çalıştılar

17 Eylül 2022 Cumartesi, 11:44

İstanbul Bahçelievler Kocasinan Mahallesi’nde dün saat 14.00 sıralarında öğle saatlerinde yurttaşlar bir binanın ikinci katındaki pencerede bir kadının sarktığını gördü. Hemen binanın altına gelen çok sayıda vatandaş, evden getirdikleri battaniyeyi açarak pencereden sarkan kadını düşme ihtimaline karşın aşağıya bekledi.

BATTANİYE AÇIP ALTINDA BEKLEDİLER

Yurttaşlar kadını bir yandan uyarırken, bir genç ise evin kapısını kırarak içeriye girdi. Genç anlık bir müdahaleyle kadını tutarak düşmekten kurtardı. Mahalle arasında yaşanan korku dolu o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



