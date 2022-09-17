İstanbul’da korku dolu anlar: Battaniye açarak kadını kurtarmaya çalıştılar
Bahçelievler’de bilinmeyen bir nedenle pencerede sarkık halde kalan kadın, kendini yukarıya çekemeyince düşme tehlikesi geçirdi. Yurttaşların düşebileceği yere battaniye açarak dakikalarca beklediği kadın, evin kapısının kırılması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.
İstanbul Bahçelievler Kocasinan Mahallesi’nde dün saat 14.00 sıralarında öğle saatlerinde yurttaşlar bir binanın ikinci katındaki pencerede bir kadının sarktığını gördü. Hemen binanın altına gelen çok sayıda vatandaş, evden getirdikleri battaniyeyi açarak pencereden sarkan kadını düşme ihtimaline karşın aşağıya bekledi.
BATTANİYE AÇIP ALTINDA BEKLEDİLER
Yurttaşlar kadını bir yandan uyarırken, bir genç ise evin kapısını kırarak içeriye girdi. Genç anlık bir müdahaleyle kadını tutarak düşmekten kurtardı. Mahalle arasında yaşanan korku dolu o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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