İstanbul'da korkunç olay... Restorana gelip kurşun yağdırdı!
Mecidiyeköy’de bir restoranın teras bölümünde yemek yiyen Erkan A., motosikletle olay yerine gelen kasklı saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Erkan A. ağır yaralanırken, saldırganın açtığı ateş sırasında Beyhan T. ve restoranın kırılan camları nedeniyle H.M. adlı bir çocuk da hafif yaralandı.
İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’ndeki bir restoranda dün saat 19.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Erkan A. restoranda yemek beklediği sırada motosikletle olay yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kasklı 1 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay sırasında restoranda bulunan Beyhan T. vücuduna isabet eden kurşunla yaralanırken, H.M. adlı çocuk ise kırılan cam parçalarından hafif yaralandı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğer ikisinin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Diğer yandan polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, olay nedeniyle çevrede panik yaşandı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP yöneticisinden 'İmamoğlu' istifası!
- 'Bu faşizme karşı meydan okuma eylemi!'
- İptale rağmen toplandılar!
- Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma!
- Kayyum vali jet hızıyla işten attı!
- 'Camilerimizi affedersiniz meyhaneye çevirdiler'
- Özel'den 'Taksim' sorusuna çarpıcı yanıt!
- AKP'li Mücahit Birinci'den çirkin gönderme!
- Özgür Çelik'ten, Vali Gül'e 'cami' yanıtı!
- İmamoğlu'nun Silivri'deki ilk fotoğrafı ortaya çıktı