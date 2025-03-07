İstanbul'da korkutan çatı yangını!

Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan binanın çatısında yangın çıktı. Yangın çevrede paniğe neden olurken, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İstanbul'da korkutan çatı yangını!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 15:58

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesi'nde Rüzgarlı Sokak'ta öğle saatlerinde bir yangın meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangının komşu binalara sıçrama riskini önledi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, şans eseri yaralanan yurttaşın olmadığı da öğrenildi.


Etiketler: #İstanbul #kentsel dönüşüm #Yangın #Çatı

İlgili Haberler

Ordu'da 'soba' yangını faciası: Tek katlı ev kül oldu!

Ordu'da 'soba' yangını faciası: Tek katlı ev kül oldu!
Hatay'da sazlık yangını!

Hatay'da sazlık yangını!
Hastanenin yoğun bakımında yangın: Hastalar tahliye edildi

Hastanenin yoğun bakımında yangın: Hastalar tahliye edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler