İstanbul'da korkutan çatı yangını!

Yayınlanma: 07.03.2025 - 15:58

Güncelleme: 07.03.2025 - 16:26

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesi'nde Rüzgarlı Sokak'ta öğle saatlerinde bir yangın meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangının komşu binalara sıçrama riskini önledi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, şans eseri yaralanan yurttaşın olmadığı da öğrenildi.