Ordu'da 'soba' yangını faciası: Tek katlı ev kül oldu!

Ordu'nun Ünye ilçesinde sobadan kaynaklı yangında, tek katlı ev küle döndü.

Ordu'da 'soba' yangını faciası: Tek katlı ev kül oldu!
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DHA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 11:11

Ünye ilçesi Pelitliyatak Mahallesi'ndeki Mustafa Tütüncü'ye (78) ait tek katlı evde, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EV KÜLE DÖNDÜ

İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sobadan kaynaklı çıktığı belirtilen yangın söndürülürken, ev küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 


Etiketler: #112 Acil #Yangın

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