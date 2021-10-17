İstanbul'da korkutan yangın
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir binada çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Kumburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi’ndeki bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
EKİPLER OLAY YERİNE GİTTİ
Yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.
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