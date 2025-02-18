İstanbul'da korkutan yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı!
Üsküdar ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi. Yangında yarı baygın halde bulunan bir kedi ise, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık kalp masajına rağmen kurtarılamadı.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Çavuşdere Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın zemin katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanların binanın tamamını sarması nedeniyle apartmanda mahsur kalanlar ekipler tarafından tahliye edildi.
Zemin katta bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
Öte yandan zemin kattaki evde yapılan kontrollerde yarı baygın halde bulunan bir kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık kalp masajına rağmen kurtarılamadı.
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