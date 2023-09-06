RTÜK onayladı: ‘LGBT propagandasına dur’ etkinliği ‘kamu spotu’ olarak yayınlanacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşcı, bugün Üst Kurul'un oy çokluğuyla İstanbul Aile Vakfı'nın düzenleyeceği "LGBT Propagandasına Dur" etkinliğiyle ilgili kamu spotuna onay verdiğini duyurdu.
RTÜK, bugün toplandı. Üst Kurul üyesi Tuncay Keser, Üst Kurul'un İstanbul Aile Vakfı'nın düzenleyeceği "LGBT Propagandasına Dur" etkinliğiyle ilgili kamu spotuna onay verdiğini açıkladı.
Keser, sosyal medya hesabında; "Yayınların, toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı olmamasını sağlamakla görevli RTÜK, toplumsal cinsiyet eşitliğini reddeden İstanbul Aile Vakfı’nın İstanbul’da düzenleyeceği 'LGBT propagandasına dur' etkinliğiyle ilgili kamu spotuna oy çokluğu ile onay verdi" mesajını paylaştı.
RTÜK üyesi İlhan Taşcı ise kararla ilgili sosyal medya hesabından "İstanbul Aile Vakfı’nın Saraçhanede düzenleyeceği 'LGBT propagandasına dur' toplantı duyurusunun kamu spotu olarak TV’lerde yayınlanmasına oy çokluğuyla karar verdi. Vakfın gerekçesi ‘Bu gidişe dur denmezse 23 Nisan ve 19 Mayıs’ı kutlayacak çocuk ve gençlerimiz olmayacak’.” açıklamasını yaptı.
KANUNDA ‘TOPLUMSAL CİNSİYET’ VURGUSU
6112 sayılı RTÜK Kanunu’nun 8’inci maddesinin s bendi; "Yayın hizmetleri, toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" hükmünü düzenliyor.
İstanbul Aile Vakfı’nın internet sitesinde ise "'Toplumsal Cinsiyet Es¸itligˆi' adı altında yaratılıs¸ gerc¸egˆi inka^r edilerek, cinsiyetsizlik dayatılmakta; toplumların temelleriyle oynanmakta, ku¨ltu¨r, ahlak ve mahremiyet degˆerleri yıpratılmaktadır. O¨zellikle aile yapımız c¸ok tutarsız, ideolojik ve dagˆıtıcı so¨ylemlerle kars¸ısında tehdit altındadır” ifadesi yer alıyor.
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