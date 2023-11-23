İstanbul'da markette 'ikinci kasa açılmadı' kavgası: Koltuk değnekleriyle kasiyere saldırı
İstanbul’da bir markette ikinci kasanın açılmamasına sinirlenen müşteri, kasiyere koltuk değneğiyle saldırdı.
İstanbul Pendik'ten 21 Kasım Salı günü Yeni Mahalle'de bulunan bir markete gelen kadın aldığı ürünlerle birlikte kasaya geldi.
Kasada yoğunluk oluşması üzerine sıra beklemek istemeyen müşteri, kasiyer S.Y.'den bir kasanın daha açılmasını istedi.
Olumsuz yanıt alan müşteri, market çalışanı ile kavga etmeye başladı. Müşteri daha sonra elindeki koltuk değneğiyle kasiyer S.Y.'ye saldırdı.
Kasadaki ürünleri eliyle dağıttı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli’nin elindeki suskunluk sopası
- Arda Turan ile konuşmaları ortaya çıktı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- MSB'den açıklama geldi!
- Ümit Özdağ o protokolü paylaştı!
- Ankara'da sürpriz görüşme!
- Bir aileyi katletti!
- Fenomen Eylül Öztürk, mal varlığını açıkladı
- 'Bölünme yok'
- İlk anketler Wilders'i gösterdi