İstanbul'da markette 'ikinci kasa açılmadı' kavgası: Koltuk değnekleriyle kasiyere saldırı

İstanbul’da bir markette ikinci kasanın açılmamasına sinirlenen müşteri, kasiyere koltuk değneğiyle saldırdı.

DHA
Yayınlanma: 23.11.2023 - 16:20
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İstanbul Pendik'ten 21 Kasım Salı günü Yeni Mahalle'de bulunan bir markete gelen kadın aldığı ürünlerle birlikte kasaya geldi.

Kasada yoğunluk oluşması üzerine sıra beklemek istemeyen müşteri, kasiyer S.Y.'den bir kasanın daha açılmasını istedi.

Olumsuz yanıt alan müşteri, market çalışanı ile kavga etmeye başladı. Müşteri daha sonra elindeki koltuk değneğiyle kasiyer S.Y.'ye saldırdı.

Kasadaki ürünleri eliyle dağıttı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.





Pendik kasiyer saldırı

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