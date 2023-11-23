Guns N'Roses'ın solisti Axl Rose'a cinsel saldırı davası

Dünyaca ünlü rock grubu Guns N' Roses'ın solisti Axl Rose'a, eski model Sheila Kennedy tarafından cinsel saldırı ve darp iddiasıyla dava açıldı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 23.11.2023 - 12:07
Guns N'Roses'ın solisti Axl Rose'a cinsel saldırı davası
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Eski model Sheila Kennedy, dünyaca ünlü rock müzik grubu Guns N'Roses'ın ABD'li solisti Axl Rose'a cinsel saldırı ve darp suçlamalarıyla dava açtı.

BBC'de yer alan habere göre, Rose'un 1989'da New York'taki bir otel odasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden Kennedy, davada Rose'un kasten acı çektirme, duygusal stres ve cinsiyet motivasyonlu şiddet suçlamalarıyla tazminat ödemesini talep etti.

26 yaşında Penthouse dergisinin modeliyken şarkıcıyla New York'taki bir gece kulübünde tanıştığını belirten Kennedy, otel suitinde Rose'un kendisine fiziksel ve cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

Kennedy'nin avukatları davanın jüri tarafından karara bağlanmasını isterken Rose'un avukatları tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.


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