İstanbul'da metro arızalandı, seferler aksadı

Yayınlanma: 15.04.2024 - 09:54

Güncelleme: 15.04.2024 - 09:54

İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda yaşanan arıza nedeniyle iki istasyon arasında duran metrodan yolcular indi.

Bazı yolcular raylarda yürürken bazıları bekledi.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kayaşehir yönüne gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.