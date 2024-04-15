İstanbul'da metro arızalandı, seferler aksadı
M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda arıza yaşandı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada seferlerin gecikmeli olarak devam ettiği aktarıldı.
İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda yaşanan arıza nedeniyle iki istasyon arasında duran metrodan yolcular indi.
Bazı yolcular raylarda yürürken bazıları bekledi.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kayaşehir yönüne gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.
#MetroDuyuru #M3— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 15, 2024
M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kayaşehir yönüne gecikmeli olarak yapılmaktadır.
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