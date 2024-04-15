İstanbul'da metro arızalandı, seferler aksadı

M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda arıza yaşandı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada seferlerin gecikmeli olarak devam ettiği aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 09:54
İstanbul'da metro arızalandı, seferler aksadı
Abone Ol google-news

İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda yaşanan arıza nedeniyle iki istasyon arasında duran metrodan yolcular indi.

Bazı yolcular raylarda yürürken bazıları bekledi.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kayaşehir yönüne gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.


metro istanbul haberleri istasyon haberleri metro haberleri Arıza haberleri İstanbul haberleri

İlgili Haberler

Saraçhane’de kutlamalar! Metro seferleri uzatıldı

Saraçhane’de kutlamalar! Metro seferleri uzatıldı
İstanbul'da otele silahlı saldırı: Kurşunlar metrobüse de isabet etti!

İstanbul'da otele silahlı saldırı: Kurşunlar metrobüse de isabet etti!
Bayramda otobüs metro ve metrobüsler ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

Bayramda otobüs metro ve metrobüsler ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şebnem Bursalı'nın 'ıstakoz' vakasının ardından... Seçimi kaybeden AKP'li Hüseyin Filiz, soluğu Maldivler'de aldı

Şebnem Bursalı'nın 'ıstakoz' vakasının ardından... Seçimi kaybeden AKP'li Hüseyin Filiz, soluğu Maldivler'de aldı
Son Dakika… İran-İsrail gerilimi hakkında Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama!

Son Dakika… İran-İsrail gerilimi hakkında Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama!
Antalya'daki 'teleferik' kazasında hayatını kaybeden Memiş Gümüş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı

Antalya'daki 'teleferik' kazasında hayatını kaybeden Memiş Gümüş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı
Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa şampiyonu!

Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa şampiyonu!
Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz tutuklandı!

Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz tutuklandı!
Bayern Münih’in 11 yıllık hegemonyasını sonlandırdı: Bundesliga’da şampiyon Bayer Leverkusen

Bayern Münih’in 11 yıllık hegemonyasını sonlandırdı: Bundesliga’da şampiyon Bayer Leverkusen
İran Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: 'İsrail'in misilleme yapması durumunda İran'ın tepkisi daha büyük olacak'

İran Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: 'İsrail'in misilleme yapması durumunda İran'ın tepkisi daha büyük olacak'
AKP’li Şebnem Bursalı’nın Monaco Yat Kulübü’ndeki ıstakoz keyfi! ‘Hesap ne geldi? Enflasyon malum’

AKP’li Şebnem Bursalı’nın Monaco Yat Kulübü’ndeki ıstakoz keyfi! ‘Hesap ne geldi? Enflasyon malum’