Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu konusu ne, oyuncuları kim?
2011 yılında vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filminin oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filminin IMDb puanı kaç?
Hızlı ve Öfkeli 5 (Fast Five): Rio Soygunu, yönetmenliğini Justin Lin, senaristliğini Gary Scott Thompson ve Chris Morgan'ın üstlendiği, 2011 yapımlı bir aksiyon filmidir.
HIZLI VE ÖFKELİ 5: RİO SOYGUNU FİLMİNİN KONUSU NE?
Dominic Toretto ve sokak yarışçılarından oluşan ekibi, güçlü bir Brezilyalı uyuşturucu baronunun özgürlüğünü satın almak için büyük bir soygun planlar.
HIZLI VE ÖFKELİ 5: RİO SOYGUNU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Paul Walker
Vin Diesel
Dwayne Johnson
HIZLI VE ÖFKELİ 5: RİO SOYGUNU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlenmiştir.
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