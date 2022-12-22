Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu konusu ne, oyuncuları kim?

22 Aralık 2022 Perşembe, 13:20

Hızlı ve Öfkeli 5 (Fast Five): Rio Soygunu, yönetmenliğini Justin Lin, senaristliğini Gary Scott Thompson ve Chris Morgan'ın üstlendiği, 2011 yapımlı bir aksiyon filmidir.

HIZLI VE ÖFKELİ 5: RİO SOYGUNU FİLMİNİN KONUSU NE?

Dominic Toretto ve sokak yarışçılarından oluşan ekibi, güçlü bir Brezilyalı uyuşturucu baronunun özgürlüğünü satın almak için büyük bir soygun planlar.

HIZLI VE ÖFKELİ 5: RİO SOYGUNU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Paul Walker

Vin Diesel

Dwayne Johnson

HIZLI VE ÖFKELİ 5: RİO SOYGUNU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlenmiştir.