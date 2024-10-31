İstanbul'da milyonlarca liralık kaçak ilaç operasyonu: Gözaltılar var!

İstanbul'da yasadışı yollarla ülkeye soktukları ilaçları, el altından piyasaya sürerek halk sağlığını tehlikeye atan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 200 milyon lira değerinde ilaç ele geçirildi.

İstanbul'da milyonlarca liralık kaçak ilaç operasyonu: Gözaltılar var!
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DHA
Yayınlanma: 31.10.2024 - 13:26

İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla yurda soktukları ilaçları el altından piyasaya sürerek halk sağlığını riske atan kişileri tespit etti.

MİLYONLARCA LİRALIK İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmaların ardından Esenler, Fatih ve Avcılar ilçelerinde belirlenen adreslere 6 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan 628 bin 469 adet tablet, flakon ve enjektör formunda kanser, diyabet, astım, ürtiker, hormon, hpv ile romotait atrir hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaç ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü adli kontrolle serbest kalırken 1 şüpheli ise tutuklandı.

 

 

 


Etiketler: #ilaç #yasadışı #İstanbul

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