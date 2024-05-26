İstanbul'da motosiklet sürücülerine rekor ceza: Tam 1 milyon 138 bin lira...

Yayınlanma: 26.05.2024 - 09:59

Güncelleme: 26.05.2024 - 09:59

Avcılar Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri son 1 hafta içerisinde yaptıkları denetimlerde, bin 214 motosiklet sürücüsünü denetledi.

Bu denetimlerde 77 motosiklet sürücüsüne, araç trafiğine kapalı, yayalara tahsis edilen caddelerle, kaldırımları kullandıkları gerekçesiyle ceza uygulandı.

Ekipler, 54 motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yaparken, 16 motosiklet sürücüsünün zorunlu olmasına rağmen kask takmadığı, 18 sürücünün ehliyetinin yetersiz, 12 motosikletin plakasız olduğu, 4 araçta abart egzoz bulunduğu, 36’sında tadilat değişikliği yapıldığı belirlendi.

1 MİLYON 138 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

Trafik ekipleri bu suçlardan 218 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 138 bin lira idari para cezası keserken, 125 aracı trafikten men etti.

Trafik ekiplerinin denetimlerinin önümüzdeki günlerde de süreceği öğrenildi.