İstanbul'da müşteri gibi davranarak kasiyeri dolandırmıştı... Yakalandı!

Maltepe ilçesinde bulunan bir iş yerinde müşteri gibi davranarak "tırnakçılık" yöntemiyle kasiyeri 1000 lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da müşteri gibi davranarak kasiyeri dolandırmıştı... Yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 15:34

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık'ta Fındıklı Mahallesi'ndeki şarküteriye müşteri gibi gelen kişinin, kasiyeri 1000 lira dolandırdığı iddiasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin aldığı ürünün ödemesini kasada yaptığı sırada "tırnakçılık" diye tabir edilen yöntemle kasiyeri dolandırdığını belirledi.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kimliğini belirlediği E.A.Y.'ı (19) İdealtepe Mahallesi'nde yakaladı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Şüphelinin sorgulamasında, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "yankesicilik" ve "kasten yaralama" suçlarından çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlının kasiyerle para alışverişi sırasında yaşananlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.


Etiketler: #dolandırıcılık #görüntü #hırsızlık #kasiyer

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