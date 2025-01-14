İstanbul'da o caddede yaşanan kazalar için çözüm bekleniyor
İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Abdullah Gül Caddesi’nde süratli araçlar nedeniyle yaşanan kazalar mahalle sakinlerini isyan ettirdi.
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde İmrahor ve Bolluca Mahallelerini birbirine bağlayan Abdullah Gül Caddesi’nde hız yapan araçlar, mahalle sakinlerini can ve mal kaybı endişesiyle karşı karşıya bırakıyor.
Cadde boyunca meydana gelen kazalar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Özellikle akşam saatlerinde hız sınırını aşan araçların neden olduğu kazalar, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.
Mahalle sakinlerinden Çağlayan Arpacı ise bölgedeki hız sorununun öğrenciler ve yayalar için ciddi risk oluşturduğunu vurguladı:
"Burada akşam ve gece saatlerinde araçlar çok süratli ilerliyor. İBB’den kasis istedik, ancak kamu binası olmadığı için taleplerimizin karşılanmadığı söylendi. Karşıya geçmeye çalışan öğrenciler ve vatandaşlar sürekli tehlike altında. Üç aydır başvuruyoruz, ama henüz bir sonuç alamadık."
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