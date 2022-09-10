İstanbul'da öldürülen Jovica Vukotiç kimdir? Daha önce de Türkiye'de yakalanıp sınır dışı edilmiş...

10 Eylül 2022 Cumartesi, 15:04

Kırmızı bülten ile aranan Jovica Vukotiç'in Sırbistan'ın bilinen organize yeraltı örgütlerinden 'Skaljari' çetesinin lideri olduğu öne sürülmektedir. Jovica Vukotiç'in suikast sonucu öldürülen Sırbistan Başbakanı Zoran Cinciç’in katili Luka Bojoviç ile yakın ilişkisi olduğu iddia ediliyor.

JOVİCA VUKOTİÇ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Jovica Vukotiç, Şişli’de otomobille seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda öldü. Sevgilisi ve çocuklarının yanında öldürülen suç örgütü liderinin, motosikletli bir saldırgan tarafından 5 el ateş edildiği, kurşunların 4’ün isabet ettiği kaydedildi.

DAHA ÖNCE DE TÜRKİYE'DE YAKALANDI

40 yaşındaki Jovica Vukotiç 2018 yılında Antalya'da yakalandı. O dönem de kırmızı bültenle aranan Jovica Vukotiç, polisin Rus sevgilisi Ekaterina Petchenko'yu takip etmesi sonucu yakalanmıştı. Vukotiç'in üzerinde 'Georgie Andonov' adına sahte bir Makedon pasaport bulunmuştu. Vukotiç, Yunanistan'ın uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarması nedeniyle aranıyordu.

Hem Sırp hem de Karadağ vatandaşlığı bulunan Vukotiç sınır Sırbistan'a iade edilmişti. Jovica Vukotiç 15 hapis cezasına çarptırılmıştı.Vukotiç daha sonra Karadağ'a iade edildi. Sıp basınında yer alan iddialara göre Jovica Vukotiç'e daha önce de suikast girişiminde bulunulmuştu.

ALİ MAHİR BAŞARIR’DAN TEPKİ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Cumhuriyeti tarafından sınır dışı edilen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Jovica Vukotiç’in İstanbul’da öldürülmesi olayını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerinden eleştirdi.

Başarır, “Vukotiç’in (Sırbistan’daki bir suç örgütünün lideri olan) öldürüldüğünü öğrendik. Bu olaya benzer olarak geçmişte Afgan bir mafya liderinin Almanya’dan sınır dışı edilmesinden sonra Beşiktaş’ta yaşadığını açıklamıştık. İki askerimizi, canımızı diri diri yakan IŞID terör örgütüne mensup alçak iki militan İstanbul ve Gaziantep’te görülmüştü. Bir bakan, ülkesinin güvenliğinden, asayişinden sorumludur ama biz İçişleri Bakanlığı dışında her işi yapan bir bakanla karşı karşıyayız. Sayın bakan senin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki güvenlikten haberin var mı? Ne işi var bu insanların bizim ülkemizde? Vukotiç’i sınır dışı ettikten sonra takip ettin mi? Sen bir güvenlik sorunusun, ülkedeki güvenliği sağlayamıyorsun ve sağlayacağına karşı da hiç umudumuz yok. Türkiye’nin geleceği ve güvenliği için istifa etmelisin çünkü sen bu ülkeye yakışmıyorsun” dedi.

'SUÇLULARLA POZLAR VERİRSEN MAFYALAR DA ÜLKENE GELİR'

Mafya liderlerinin Türkiye’ye gelmesinde bir sebebin olduğunu belirten CHP’li Başarır, “Neden bu mafya liderleri, suç örgütü mensupları bu ülkede kalabiliyor? Çünkü İçişleri Bakanı'nın resim albümüne bakıyorlar. Bu ülkenin böyle bir İçişleri Bakanı var ve biz de herhalde böyle bir ülkede olmalıyız diye düşünüyorlar. Sen suçlularla böyle resimler, pozlar verirsen, bu mafyalar; Sırp mafya, Afgan mafya, IŞID terör örgütüne mensup caniler vs. bu ülkeye gelip yaşama hakkını kendinde görürler” diye konuştu.











