Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 23 sikke ele geçirildi
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 23 sikke ele geçirilirken, olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ’da, İl Jandarma Komutanlığı personelleri Ergene ilçesinde bir kişinin tarihi eser bulundurduğu bilgisini aldı.
Bunun üzerinde başlatılan çalışmada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 23 sikke, bir tabanca ve 10 mermi ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
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