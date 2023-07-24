Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 23 sikke ele geçirildi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 23 sikke ele geçirilirken, olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 24.07.2023 - 09:27
Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 23 sikke ele geçirildi
Abone Ol google-news

Tekirdağ’da, İl Jandarma Komutanlığı personelleri Ergene ilçesinde bir kişinin tarihi eser bulundurduğu bilgisini aldı. 

Bunun üzerinde başlatılan çalışmada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 23 sikke, bir tabanca ve 10 mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


tekirdağ Sikke tarihi eser

İlgili Haberler

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: İncil, Tevrat ve çok sayıda sikke ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: İncil, Tevrat ve çok sayıda sikke ele geçirildi
Otomobilde 757 tarihi sikke ele geçirildi: 4 gözaltı

Otomobilde 757 tarihi sikke ele geçirildi: 4 gözaltı
Kuşadası'nda “Sikke ve Arkeoloji Müzesi” protokolü imzaladı

Kuşadası'nda “Sikke ve Arkeoloji Müzesi” protokolü imzaladı

En Çok Okunan Haberler