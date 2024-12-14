İstanbul'da panik anları... Araç bir anda alevler içinde kaldı!
Üsküdar'da sokak üzerinde bulunan bir otomobilde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz duruma geldi.
İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı İcadiye Mahallesi Çifteçınar Sokak üzerinde saat 22.00 sıralarında bir yangın meydana geldi.
İddiaya göre sokakta bulunan bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangının kısa sürede büyümesiyle otomobil alev topuna döndü.
İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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