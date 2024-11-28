Antalya'da korku dolu anlar... Seyir halindeki araç alev alev yandı
Gazipaşa ilçesinde seyir halinde alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçtan geriye demir yığınları kalırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Beyrebucak Mahallesi Tosalak mevkiinde dün saat 18.00 sıralarında bir yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Vedat Sönmez'in kullandığı 07 UH 271 plakalı araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Sürücü otomobilden dışarı çıkarken, araç kısa sürede alev topuna döndü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri tarafından söndürüldü.
Tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken araçtan geriye demir yığını kaldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
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