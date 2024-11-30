İstanbul'da parkta uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!

Kağıthane’de bir parkta uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 şahıs yakalanırken, uyuşturucuların saklandığı evde ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'da parkta uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 30.11.2024 - 14:52

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan bir parkta uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri, harekete geçti. Güvenlik önlemlerini alarak beklemeye başlayan polis ekipleri, parkta 3 şüpheli şahsı takibe aldı. Şahısların uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirdiğinin belirlenmesi üzerine S.T., M.B.S. ve E.A. adlı şüpheli şahıslar suçüstü yakalandı.

Şahısların üst aramalarında; 80 gram bonzai ve 14 bin 295 para ele geçirildi.

UYUŞTURUCU SAKLANAN EVE OPERASYON

Yapılan çalışmaların devamında E.A. adlı şahıs, uyuşturucu maddeleri M.T. ve Ş.A. adlı şahıslardan aldığını belirtti. Bunun üzerine şüpheli şahısların uyuşturucu maddeleri sakladıkları eve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri eşliğinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, M.T. ve Ş.A. adlı şüpheli şahıslar yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 209 gram kokain, 280 gram sentetik kannabinoid, 4 bin 500 gram bonzai, 2 adet ruhsatsız tabanca, 45 adet mermi, 2 Adet hassas terazi ve 9 bin 500 TL ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli şahıslardan S.T. ve M.B.S. serbest bırakılırken, E.A., M.T. ve Ş.A. adlı şahıslar ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçlarından adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #Kağıthane #Operasyon #şüpheli #uyuşturucu

İlgili Haberler

Üst aramasında yakalandı... Manisa’da jandarmadan 'uyuşturucu' operasyonu: 1 gözaltı

Üst aramasında yakalandı... Manisa’da jandarmadan 'uyuşturucu' operasyonu: 1 gözaltı
317 ilaç, bin 102 uyuşturucu hap... Iğdır'da 'kaçak botoks ilacı' operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

317 ilaç, bin 102 uyuşturucu hap... Iğdır'da 'kaçak botoks ilacı' operasyonu: 4 zanlı tutuklandı
Şüpheli araç ekipleri harekete geçirdi! Elazığ'da 'uyuşturucu' operasyonu: 3 tutuklama

Şüpheli araç ekipleri harekete geçirdi! Elazığ'da 'uyuşturucu' operasyonu: 3 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler