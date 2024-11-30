İstanbul'da parkta uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!
Kağıthane’de bir parkta uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 şahıs yakalanırken, uyuşturucuların saklandığı evde ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan bir parkta uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri, harekete geçti. Güvenlik önlemlerini alarak beklemeye başlayan polis ekipleri, parkta 3 şüpheli şahsı takibe aldı. Şahısların uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirdiğinin belirlenmesi üzerine S.T., M.B.S. ve E.A. adlı şüpheli şahıslar suçüstü yakalandı.
Şahısların üst aramalarında; 80 gram bonzai ve 14 bin 295 para ele geçirildi.
UYUŞTURUCU SAKLANAN EVE OPERASYON
Yapılan çalışmaların devamında E.A. adlı şahıs, uyuşturucu maddeleri M.T. ve Ş.A. adlı şahıslardan aldığını belirtti. Bunun üzerine şüpheli şahısların uyuşturucu maddeleri sakladıkları eve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri eşliğinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, M.T. ve Ş.A. adlı şüpheli şahıslar yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 209 gram kokain, 280 gram sentetik kannabinoid, 4 bin 500 gram bonzai, 2 adet ruhsatsız tabanca, 45 adet mermi, 2 Adet hassas terazi ve 9 bin 500 TL ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan şüpheli şahıslardan S.T. ve M.B.S. serbest bırakılırken, E.A., M.T. ve Ş.A. adlı şahıslar ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçlarından adliyeye sevk edildi.
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