İstanbul'da pazar günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte pazar günü kapalı olacak yollar...
7 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecek olan N Kolay 43. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Peki pazar günü hangi yollar kapalı olacak? İşte 7 Kasım İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, 'N Kolay 43. İstanbul Maratonu', 7 Kasım Pazar günü gerçekleşecek.
"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından altın kategoride gösterilen maraton, Anadolu yakasından başlayıp Avrupa yakasında son bulacak.
Maraton nedeniyle aynı gün Boğaziçi Köprüsü 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'te araç trafiğine kapatılacak. Boğaziçi Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar pazar günü 12.30'dan itibaren kademeli olarak trafiğe açılacak.
VALİLİK DUYURDU
İstanbul Valiliği ise "43. İstanbul Maratonu" nedeniyle 7 Kasım’da geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.
Yapılan açıklamada kapatılacak yollar, alternatif yollar ve kapalı olacakları saatler şöyle sıralandı:
A BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR
Kapama Saati: 06.00
- Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır)
- Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu)
- Ankara Caddesi
- Arabalı Vapur girişleri
- Gülhane Parkı sahil alt girişleri
- Ayasofya Meydan
- Alemdar Caddesi
- At Meydanı Caddesi
- Divanyolu Caddesi
- Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
- Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
- Kumkapı (Kumluk Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
- Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar
- Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga Caddesi'nden itibaren kapatılacak)
- Langa Bostan Sokak
- Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Bakırköy arası)
- Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşak'tan itibaren kapanacak)
- Atatürk Havalimanı Caddesi'nden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak
- Yeşilyurt istasyon Caddesi'nden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak
- Avrasya Tüneli çift yönlü olarak kapatılacak
- Cemil Birsel ışıklar sahil yolu Havuzlu Kavşak arası komple çift yönlü kapatılacaktır. (Bu cadde ve sokaklara çıkan güzergâh üzerindeki bağlantı noktaları kapatılacaktır.)
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
- Atatürk Bulvarı
- Balat sahil yolu
- Fevzipaşa Caddesi
- Yavuz Selim Caddesi
- Şehzadebaşı Caddesi
- Vezneciler Caddesi
- Kadırga Liman Caddesi
- Türkeli Caddesi
- Vatan Caddesi
- Millet Caddesi
- Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı
- Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri
- Demiryolu Caddesi
B BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR
Kapama Saati: 03.00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan yollar)
- Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek)
- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek)
- Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)
- Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)
Kapama Saati: 06.00
- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı (Kuzeye mecburi yön yapılacaktır)
- Metrobüs durakları Balmumcu Tünel girişi (Beşiktaş istikameti)
- Balmumcu Kavşak
- Merkez Komutanlığı ışıklar
- Yıldız ışıklar
- Sabancı Lisesi önü
- Akdoğan Sokak girişi
- Ressam Hamdibey Sokak
- Bostancı Veli Sokak
- Serencebey ışıklar
- Abbasağa Sokak
- Ortaköy dönüşleri
- Hasfırın Sokak
- Beşiktaş Meydan
- Vestel ışıklar
- Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele önü
- Kadırgalar Caddesi Altbaş ışıklar
- Stad arkası Gashane Caddesi Süzeer Plaza önü
- Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak
- Gümüşsuyu İnönü Cadde başı AKM önü
- Gümüşsuyu İnönü Cadde MKE önünden
- Dolmabahçe ışıklar
- Kabataş ışıklar
- İnebolu Sokak (setüstü gelişi)
- Akyol Sokak Başı
- Meclis-İ Mebusan yokuşu başı
- Fındıklı ışıklar
- Deniz Liman çıkışı
- Salı Pazarı ışıklar
- Boğazkesen Caddesi Defterdar yokuşu gidişleri
- Boğazkesen ışıklar
- Tophane ışıklar
- Kılıçali Paşa Cadde çıkışları
- Revani Sokak gelişi
- Kemeraltı ışıklar
- Karaköy Meydan
- Perşembe Pazarı ışıklar
- Tarlabaşı'ndan perşembe pazarına giriş
- Unkapanı Köprüsü'nden perşembe pazarına giriş
- Şişhane Meydan'dan Bankalar Cadde girişi
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
- Sarıyer istikametinden gelenler Zincirlikuyu D-100 kuzey istikamete yönlendirilecek
- Balmumcu Kavşak kapama noktasına gelen akım Sarıyer istikametine yönlendirilecek
- Sarıyer istikametinden gelen akım Merkez Komutanlığı ışıklardan ters istikamete tekrar Balmumcu'ya ya da Palangalar Caddesi'ne yönlendirilecek
- Ortaköy istikametinden Beşiktaş Meydan'a gelen akım Eski Yıldız Caddesi'ni takiben Barbaros Bulvarı Sarıyer istikametine yönlendirilecek
- Bomonti Tünel istikametinden Dolmabahçe’ye gelen akım İstaç arkasından Taksim Maçka istikametine yönlendirilecek
- Stad arkası Gazhane Caddesi'ne gelen akım Süzer Plaza gerisinden Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek
- Mete Kavşağı'ndan gelenler Bedri Karafakihoğlu Sokak istikametine gönderilmeyip Divan Kavşağı'na yönlendirilecek
- Gümüşsuyu İnönü Caddesi'nden gelen akım MKE önünden tekrar Taksim Meydan istikametine yönlendirilecek
- Akyol Sokak'tan gelen akım Mebusan Yokuşu'na gönderilmeyip Bol Ahenk Sokak istikametine ya da tekrardan Akyol Sokak içerisine yönlendirilecek
- Boğazkesen Caddesi'nden gelen akım Tophane istikametine gönderilmeyip Defterdar Yokuşu'na yönlendirilecek
- Unkapanı Köprüsü'nden gelen akım Tershane Caddesi'ne gönderilmeyip Tarlabaşı Bulvarı'na yönlendirilecek
- Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikametinden gelen akım Tershane Caddesi'ne gönderilmeyip Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek
- Şişhane kavşaktan Bankalar Caddesi'ne akım gönderilmeyip Okçu Musa Cadde istikametine yönlendirilecektir.
ÇEVRE YOLLARI SORUMLULUK ALANI KAPANACAK VE ALTERNATİF YOLLAR
Kapama Saati: 03.00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan yollar)
- Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere – Balmumcu/Levent - Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir)
- Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir)
- Kuzey Çamlıca gişelerden geliş Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecektir)
- Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir Barbaros Yenisahra ayrımına yönlendirilecektir)
- Kuzey tem katılım kapama noktası (O-1 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne verilmeyecektir)
C BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR
Kapama Saati: 03:00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan yollar)
- Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Kuzey katılım
- Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 Kuzey yola katılım
- Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım
- Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzey katılım, Tünel Girişi
- Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak'tan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacaktır.
Kapama Saati: 06:00
- Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Güney yola katılım
- Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney katılım
- Avrasya Tüneli D-100 Kuzey yol girişleri
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
- Nuhkuyusu Caddesi
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
- Yavuz Sultan Selim Köprüsü
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