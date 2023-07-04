İstanbul’da polislerin içinde olduğu zırhlı araç alev aldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda özel hareket polislerinin içinde bulunduğu zırhlı aracın motor kısmında yangın çıktı. Polis ve vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu.

DHA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 10:50
İstanbul’da polislerin içinde olduğu zırhlı araç alev aldı
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Yangın, dün akşam saat 22.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi.

Havalimanı yönünde seyir halinde olan ve özel hareket polislerini taşıyan zırhlı aracın motor kısmında alevler yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, zırhlı aracı yol da güvenli bir yere park etti.

Araçta bulunan özel hareket polisleri dışarı çıkarak, yangın söndürme tüpü ile müdahale etmeye çalıştı. Bazı sürücüler de araçlarını durdurarak, yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaşananlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. 


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