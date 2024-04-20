İstanbul’da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu

Yayınlanma: 20.04.2024 - 08:26

Güncelleme: 20.04.2024 - 10:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak gece saatlerinde itibaren İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı.

Yağış ile beraber etkili olan kuvvetli rüzgar, sahil şeridinde bulunan ağaçlara zarar verirken, kayganlaşan yolda sürücülerinin görüş mesafesini de düşürdü.