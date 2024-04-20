İstanbul’da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu

Meteoroloji ve AKOM'un İstanbul için kuvvetli yağış uyarısının ardından, yağmur gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

DHA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 08:26
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak gece saatlerinde itibaren İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı.

Yağış ile beraber etkili olan kuvvetli rüzgar, sahil şeridinde bulunan ağaçlara zarar verirken, kayganlaşan yolda sürücülerinin görüş mesafesini de düşürdü.


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