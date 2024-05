1 Mayıs Antalya’da da kutlandı

Yayınlanma: 02.05.2024 - 11:33

Güncelleme: 02.05.2024 - 11:33

Aydın Kanza Parkı’nda toplananlar Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Kutlama alanı ve kortej boyunca geniş güvenlik önlemleri alındığı gözlendi.

Antalya’da saat 14’te başlayan 1 Mayıs yürüyüşüne sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasi parti temsilcileri katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Emek Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi alandaydı. Alandaki siyasi parti sayısıyla seçmen pusulasında yer alan siyasi parti sayısı arasındaki fark dikkat çekti.

Türkiye Komünist Partisi Antalya İl Yöneticisi Ece Nazlı Mutlu, durumu, “Tabii seçimler elbette önemli ama seçimler sadece mücadele alanı değil. Esas mücadele alanı işçilerin örgütlü olarak alanlarda verdikleri mücadele. Seçimler ancak oya yansıyan örgütlü gücü olabilir” sözleriyle yorumlarken, Halkların Demokratik Partisi Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ise “Seçmen kitlesinde, parti üyeleri arasında İşçi emekçi olan tüm siyasi partiler 1 Mayıs’ta alanda olsa çok iyi olurdu. Bu bir mücadele geleneğidir. Bu mücadele geleneğine vakıf değiller henüz, öyle diyeyim” sözleriyle değerlendirdi.

ÖRGÜTLÜ TURİZM VE TARIM İŞÇİLERİ YOKTU

Alanda örgütlü turizm ve tarım işçilerinin yok denebilecek kadar az olduğu dikkat çekti. Dev Turizm işçileri Sendikası Antalya Şubesi Genel Sekreteri Muzzafer Koç, Antalya’da yaklaşık 1 milyon turizm işçisinin bulunduğuna dikkat çekerek “1 Mayıs’ta ne yazık ki Türkiye’de sendikal örgütlenmenin yüzde 14 olduğu bir ülkede Antalya’da turizm işçileri yüzde 10 bile örgütlü değil. Turizm işçileri 1 Mayıs”ta izinli bir gün olarak geçse de burada azınlıkta çünkü şu anda turizm işçileri çalışıyor” dedi.

Türk- İş Antalya Temsilcisi Cemil Ünal da esnaf ve çiftçinin de 1 Mayıs alanında olması gerektiğini belirterek, 1 Mayıs alanının sadece işçi ve memurun değil, tüm emekçilerin alanı olduğunu söyledi, “Sömürü hep aynı, düzen aynı düzen” dedi.

En çok ezilenlerin tarım işçisi olduğunu söyleyen Tarım Orman İş Sendikası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Murat Şirin de “ Burada bir tek tarım işçisi yok. Haklarını bir tek onlar savunmuyorlar. Tarım işçisi de örgütlensin artık. Bence tam zamanı. Bu zaman o zaman” dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARI DA KORTEJİ ADIMLADI

Antalya’da belediye başkanlarından da korteji adımlayanlar vardı. Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal “Biz her zaman alanlardaydık. Belediye başkanı olduğumuz için değişen bir şey olmadı bundan sonra da olmayacak” derken, belediye işçiliği kadrosundan belediye başkanlığına uzanan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ise, “İşçinin emekçinin her zaman yanında olduk. Ben kendim de bir işçiyim. 20 yılı aşkın bir süredir 1 Mayıs’a katılıyorum. Belediye Başkanı olduktan sonra da bu geleneği bozmadım. Ben her 1 Mayıs’ta alandayım, alanda olacağım” dedi.

MESUT KOCAGÖZ’ÜN YOKLUĞU ALANDA HATIRLATILDI

Tutuklu Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün meydandaki yokluğunu Kepezliler attıkları “Hak hukuk adalet” , “Mesut Kocagöz yalnız değildir” sloganlarla hatırlattılar. Kocagöz’ün yerine Belediye Başkan Vekili seçilen Refik Emre Altekin, “Belediye Başkanımız fiziksel olarak içerde olabilir ama düşünce ve görüşleri alandadır .Mesut Kocaagöz yalnız değildir. Amasız, fakatsız, lakinsiz derhal özgür bırakılmamalıdır. Kamu vicdanı daha fazla zedelenmemelidir. Adalet bir gün herkese lazım olacaktır” dedi.