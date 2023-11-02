İstanbul'da sağanak etkili oldu: Yurttaşlar zor anlar yaşadı

Sultangazi'de etkili olan yağış yurttaşlara zor anlar yaşattı. Bazı yurttaşlar saçakların altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalışırken sürücüler güçlükle ilerledi.

İHA
Yayınlanma: 02.11.2023 - 17:21
İstanbul'da sağanak etkili oldu: Yurttaşlar zor anlar yaşadı
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Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından Sultangazi’de saat 15.45 sıralarında yağmur etkili oldu.

Yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle yurttaşlar zor anlar yaşadı.

Zaman zaman şiddetini artıran yağış kısa sürede bazı caddeleri göle çevirdi.

Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken yurttaşlar ise yağmurdan saçakların altlarına sığınarak korunmaya çalıştı.


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