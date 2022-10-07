İstanbul'da sağanak yağış trafik yoğunluğuna neden oldu

07 Ekim 2022 Cuma, 09:13

İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. İl genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan E-5 Ankara istikameti Halıcıoğlu mevkiinde de zincirleme trafik kazası yaşandı.

Kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasına bir polis aracı da karıştı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle E-5 Ankara istikametinde kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Öte yandan yağmurun etkisiyle yoğun yaya trafiği de oluştu.

Sağanak yağışın durmasıyla birlikte ortaya çıkan gökkuşağı ise kartpostallık görüntü oluşturdu.