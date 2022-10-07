İstanbul'da sağanak yağış trafik yoğunluğuna neden oldu

İstanbul’da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağmurun etkisiyle yoğun trafik oluşurken işe gitmek isteyen yurttaşlar da zor anlar yaşadı.

(İHA)
07 Ekim 2022 Cuma, 09:13
İstanbul'da sağanak yağış trafik yoğunluğuna neden oldu
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İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. İl genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan E-5 Ankara istikameti Halıcıoğlu mevkiinde de zincirleme trafik kazası yaşandı.

Kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasına bir polis aracı da karıştı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle E-5 Ankara istikametinde kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Öte yandan yağmurun etkisiyle yoğun yaya trafiği de oluştu.

Sağanak yağışın durmasıyla birlikte ortaya çıkan gökkuşağı ise kartpostallık görüntü oluşturdu.


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