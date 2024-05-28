İstanbul'da sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi: 2 tutuklama

Irak'ta üretilen sahte paraları piyasaya süreceği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 11:42
İstanbul'da sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi: 2 tutuklama
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İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 1,5 milyon dolar sahte para ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "parada sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

1,5 MİLYON DOLAR SAHTE PARA 

Çalışmalarda yabancı uyruklu şüphelilerin Irak'ta üretip Türkiye'ye getirdiği sahte dolarların piyasaya sürüleceği tespit etti. Ekipler, adresini belirledikleri şüpheliyi Fatih'teki evine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Adresteki aramada ise 1,5 milyon dolar sahte para ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Çalışmaların devamında olayla bağlantılı olan 2 şüpheli, Kağıthane ve Küçükçekmece'de belirlenen adreslerde yakalandı. Aramalarda 28 bin dolar sahte para ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 500 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.


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