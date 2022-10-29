Yeni yasal düzenlemeler ve bankaların şartları, iş dünyasını sıkıntıya sokuyor

29 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Merkez Bankası ve BDDK’ye ekonomi yönetiminin sürekli değişen finansal piyasa kararları, özellikle bankalar üzerinden üretici sektörleri etkiliyor. Bu açıdan da yaşanan ekonomik kriz altında finansal kaynaklara ulaşım en büyük sorun olmaya devam ediyor.

Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu ve Bodrum Esnaf ve Sanayici İş İnsanları Derneği işbirliğiyle dün düzenlenen 9. GESİFED-BESİAD İş İnsanları Zirvesi’nde konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, finansal kesimin son regülasyonlar nedeniyle kredi vermesinin daha da zorlaştığına işaret etti ve “Sağlıklı işleyen, üreten, istihdam yaratan reel kesimin arkasında bu süreci destekleyen sağlıklı işleyen bir finansal sektöre ihtiyaç var. Uyguladığımız politikaları dizayn ederken bu süreçleri göz önünde bulundurmalıyız” dedi.

(Orhan Turan)

Turan ayrıca, atılan adımlar hedeflere ulaşmada yeterli gelmiyorsa var olan iktisadi politikaların gözden geçirilmesini talep etti. turan’a göre Türkiye’nin 2013’te global ekonomiden aldığı pay yüzde 1.2 iken bugün bu yüzde 0.8’e düştü.

KÂĞIT ÜZERİNDE KALDI

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de, yine dün yapılan İZTO aylık olağan meclis toplantısında benzer konulara dikkat çekti.

(Mahmut Özgener)



Kredi koşullarının ağırlaştığını ifade eden Özgener şöyle devam etti:

“En son BDDK’nin bankaların kredi verme koşullarını sıkılaştıracak kararlar aldığını gördük. Evet, kâğıt üstünde kredi faizleri yüzde 18-19 aralığına inmiş gözüküyor ancak kredi alma koşulları ağırlaşıyor. Çoğumuz yüzde 35-36 civarındaki faiz oranlarıyla bile krediye ulaşamıyoruz. Şu anda piyasada yaşadığımız en ciddi sorun, finansmana ulaşılamaması. Piyasa faizlerine ve reel sektörün işleyişine yapılan müdahaleler, fiyatlama davranışlarının daha da bozulmasına sebep oluyor. Faizleri ne kadar düşürürseniz düşürün eğer risk primleri yüksek ise fiyatlamalar daha fazla müdahale ile düzeltilemez ancak arz ve talep dengesini doğru anlayan, global ekonomik ve finans sisteminin mantığını kendi lehine kullanabilen politikalarla düzeltilebilir.”

‘SEÇİCİ’ POLİTİKA DEVAM EDECEK

Finansal İstikrar Komitesi’nin önceki gece gerçekleşen toplantısında selektif (seçici) kredi politikasının güçlü bir şekilde devam ettirilmesine karar verildiği açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında, toplantıda “Türkiye Ekonomi Modeli” ile elde edilen kazanımların devam edebilmesi adına yeni adımların istişare edildiği belirtildi.

