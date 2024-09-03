İstanbul'da sahte 'kozmetik ürünü' ve 'temizlik malzemesi' operasyonu: Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL...

Yayınlanma: 03.09.2024 - 16:21

Güncelleme: 03.09.2024 - 16:22

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince ünlü markalara ait kozmetik ürünü ve temizlik malzemelerinin sahtelerinin üretilerek piyasaya sürülmesini önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 2 Eylül Pazartesi günü Bahçelievler Yenibosna Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon yapıldı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 11 bin 52 sahte güneş kremi, şampuan, deterjan ve çamaşır suyu ile 36 bin 200 doluma hazır boş bidon, kapak ve etiket ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 1 kişi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ele geçirilen sahte kozmetik ürünü ve temizlik malzemeleri ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.