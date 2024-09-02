MSB'den Irak'ın kuzeyine operasyon: 20 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflere yapılan hava harekatına yönelik yazılı açıklama geldi. Operasyon bölgesinde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedefin imha edildiği açıklandı.

ANKA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 23:32
MSB'den Irak'ın kuzeyine operasyon: 20 hedef imha edildi
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Irak'ın kuzeyinde, teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedef, yapılan hava harekatı ile imha edildi. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan harekata ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 2 Eylül 2024 tarihinde hava harekâtı icra edilmiş; icra edilen hava harekâtıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barinak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedef imha edilmiştir. İcra edilen bu harekâtta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak, çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekât sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihî eserler ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."


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