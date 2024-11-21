İstanbul’da şiddetli yağış: Yoğunluk yüzde 80'e çıktı!

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar suyla kaplandı ve trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İstanbul’da şiddetli yağış: Yoğunluk yüzde 80'e çıktı!
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AA
Yayınlanma: 21.11.2024 - 15:47

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, birçok bölgede su birikintilerine ve trafik yoğunluğuna neden oldu.

Avcılar’da rögar kapaklarının tıkanmasıyla caddeler suyla kaplanırken, sürücüler güçlükle ilerledi.

D-100 Karayolu’nda Küçükçekmece’den başlayan yoğun trafik, Bahçelievler, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy’e kadar devam etti.

Anadolu Yakası’nda ise D-100 Karayolu Kartal mevkisi ve Sultanbeyli-Sancaktepe TEM Otoyolu’nda araçlar trafikte güçlükle seyretti.

Sancaktepe Atayolu Caddesi’nde rögarların taşmasıyla yollar su altında kalırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 15.25 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.


Etiketler: #trafik yoğunluğu #Trafik #İstanbul #sağanak

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