İstanbul'da soğuk havaya aldırmadan boğazda denize girdiler

Yayınlanma: 23.02.2025 - 10:31

Güncelleme: 23.02.2025 - 10:31

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kentin birçok noktasında eğlenceli anlar yaşattı. Kar yağışını fırsat bilenler halay çekip horon tepti. Bazıları yokuşlardan kayarak karın tadını çıkarırken, kimileri mangal yakıp sucuk ekmek keyfi yaptı.

Bebek sahilinde ise şaşırtıcı anlar yaşandı. Dondurucu havaya rağmen bir grup boğazın soğuk sularına girerek yüzdü.