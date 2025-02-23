İstanbul'da soğuk havaya aldırmadan boğazda denize girdiler
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, yurttaşı sokağa döktü. Kimileri halay çekip horon teperken, bazıları yokuşlardan kayarak eğlendi. Bebek sahilinde ise dondurucu havaya aldırış etmeyen bir grup denize girdi.
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kentin birçok noktasında eğlenceli anlar yaşattı. Kar yağışını fırsat bilenler halay çekip horon tepti. Bazıları yokuşlardan kayarak karın tadını çıkarırken, kimileri mangal yakıp sucuk ekmek keyfi yaptı.
Bebek sahilinde ise şaşırtıcı anlar yaşandı. Dondurucu havaya rağmen bir grup boğazın soğuk sularına girerek yüzdü.
Etiketler: #İstanbul #kar yağışı #Boğaz
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