İstanbul'da sokak ortasında babasını yumruklayarak bayılttı!!

Yayınlanma: 20.04.2025 - 10:29

Güncelleme: 20.04.2025 - 11:00

Olay, dün Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarında yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, baba oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Baba oğul arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Babasını yumruklayarak bayıltan şahsın o anları yurttaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, babasıyla tartışan şahsın önce babasının boğazına sarılıp yere düşürdüğü ardından ise karşılık vermeye çalışan babasına yumruk atarak bayılttığı anlar yer aldı.