İstanbul'da sokak ortasında babasını yumruklayarak bayılttı!!
İstanbul Esenyurt’ta baba oğul arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Babanın, oğlunun yumruklayarak bayıldığı anlar kameraya yansıdı.
Olay, dün Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarında yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, baba oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Baba oğul arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Babasını yumruklayarak bayıltan şahsın o anları yurttaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, babasıyla tartışan şahsın önce babasının boğazına sarılıp yere düşürdüğü ardından ise karşılık vermeye çalışan babasına yumruk atarak bayılttığı anlar yer aldı.
Etiketler: #Esenyurt
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