İstanbul'da son 1 haftada yağışların barajlara katkısı yüzde 2,28 oldu

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 10:29

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 10:31

İstanbul'da etkili olan yağışlı hava İstanbul'un barajlarına yaradı. Zaman zaman kar yağışlarının da görüldüğü kentte baraj doluluk oranlarında hızlı bir artış yaşandı.

İski verilerine göre, İstanbul'un barajlarında son bir haftada yüzde 2,28'lik artış meydana geldi. Barajlarda son bir gün içinde yaşanan artış ise 0,69 oldu. Barajlarda bir gün içinde 6,7 milyon metre küplük su biriktiği belirtildi. Bugünkü doluluk oranı ise yüzde 39,3 olarak kayıtlara geçti.

GEÇEN YILIN ÇOK GERİSİNDE

Ancak İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranındaki artış rakamları geçen yılın çok gerisinde kaldı. 2022 yılının Mart ayı sonunda yapılan ölçümlerde baraj doluluk oranları yüzde 89,28 olarak kayıtlara geçmişti.

İstanbul'da bugün yapılan ölçümlerde en dolu baraj yüzde 59,47 ile Ömerli barajı oldu. Su seviyesinin en düşük olduğu baraj ise yüzde 9,39 doluluk oranıyla Kazandere barajı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları:

* Alibeyköy Barajı: Yüzde 14,09

* Büyükçekmece Barajı: Yüzde 30,94

* Darlık Barajı: Yüzde 50,87

* Elmalı Barajı: Yüzde 39,64

* Istırancalar Barajı: Yüzde 42,51

* Kazandere Barajı: Yüzde 9,35

* Ömerli Barajı: Yüzde 59,47

* Pabuçdere Barajı: Yüzde 9,68

* Sazlıdere Barajı: Yüzde 32,7

* Terkos Barajı: Yüzde 32,72