İstanbul'da son 1 haftada yağışların barajlara katkısı yüzde 2,28 oldu
İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağışlarla birlikte barajlardan iyi haberler gelmeye başladı. Baraj doluluk oranları son bir hafta içinde yüzde 2,28 arttı.
İstanbul'da etkili olan yağışlı hava İstanbul'un barajlarına yaradı. Zaman zaman kar yağışlarının da görüldüğü kentte baraj doluluk oranlarında hızlı bir artış yaşandı.
İski verilerine göre, İstanbul'un barajlarında son bir haftada yüzde 2,28'lik artış meydana geldi. Barajlarda son bir gün içinde yaşanan artış ise 0,69 oldu. Barajlarda bir gün içinde 6,7 milyon metre küplük su biriktiği belirtildi. Bugünkü doluluk oranı ise yüzde 39,3 olarak kayıtlara geçti.
GEÇEN YILIN ÇOK GERİSİNDE
Ancak İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranındaki artış rakamları geçen yılın çok gerisinde kaldı. 2022 yılının Mart ayı sonunda yapılan ölçümlerde baraj doluluk oranları yüzde 89,28 olarak kayıtlara geçmişti.
İstanbul'da bugün yapılan ölçümlerde en dolu baraj yüzde 59,47 ile Ömerli barajı oldu. Su seviyesinin en düşük olduğu baraj ise yüzde 9,39 doluluk oranıyla Kazandere barajı olarak kayıtlara geçti.
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları:
* Alibeyköy Barajı: Yüzde 14,09
* Büyükçekmece Barajı: Yüzde 30,94
* Darlık Barajı: Yüzde 50,87
* Elmalı Barajı: Yüzde 39,64
* Istırancalar Barajı: Yüzde 42,51
* Kazandere Barajı: Yüzde 9,35
* Ömerli Barajı: Yüzde 59,47
* Pabuçdere Barajı: Yüzde 9,68
* Sazlıdere Barajı: Yüzde 32,7
* Terkos Barajı: Yüzde 32,72
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan-Destici görüşmesi sonra erdi
- Muharrem İnce'yi yalanlayan anket
- Bundan yiyen 100 yaşına kadar yaşar
- İnce'den 'ilke' Kılıçdaroğlu'ndan 'çözüm' vurgusu
- Kararın ardından Erdoğan telefona sarıldı
- Uzlaşma için son saatler
- Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek
- İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu'ndan açıklama
- Erdoğan'dan Akşener'e: Beni kendinle de uğraştırma
- Orkun Kökçü kimdir, nereli, kaç yaşında?