İstanbul'da suç örgütlerine 'silah imalatı' yapan iki şüpheli suçüstü yakalandı
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pendik’te elektrikçi dükkanında, suç örgütleri için silah imalatı yapan 2 şüpheli yapılan operasyonla suçüçtü yakalandı. Aramalarda 43 adet glock marka tabanca ve tabanca üretiminde kullanılan çok sayıda parça ele geçirildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suç örgütlerine silah imalatı ve ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler yapılan çalışmalar neticesinde Pendik’te bir elektrikçi dükkanı takibe aldı. Ekipler dükkanın işletmesinin S.S. ve S.K.’nın üzerine olduğunu belirledi.
Yapılan çalışmalar doğrultusunda ekipler şüphelilerin piyasadan topladıkları silah parçalarının paravan olarak kullandıkları elektrikçi dükkanında birleştirerek tabanca haline getirdikleri tespit etti.
MALZEMELERE EL KONULDU
Şüpheliler imal ettikleri tabancaları İstanbul genelinde piyasaya sürmek üzereyken polis ekipleri dükkana operasyon düzenledi.
Dükkan içinde kartonpiyer ile ayrılmış bir bölümde silah parçalarını birleştirirken S.S. ve S.K. suçüstü yakalandı. Dükkanda yapılan aramalarda 43 adet Glock Gen4 marka tabanca ile tabanca üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyet'teki işlemlerinin ardından S.S. ve S.K. "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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