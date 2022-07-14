İstanbul'da taksici tartıştığı yolcuyu arkadaşıyla dövdü

Esenyurt'ta, taksi şoförüyle arkadaşı, ücret yüzünden tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü.

DHA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 10:13
İstanbul'da taksici tartıştığı yolcuyu arkadaşıyla dövdü
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Esenyurt Örnek Mahallesi'ndeki dün akşam saatlerinde  yabancı uyruklu kişi bindiği taksinin şoförü ile ücret konusunda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Takside inen yolcu, çığlık atarak kaçmaya başladı. Bu sırada taksi şoförüyle arkadaşı, kaçan yolcuyu kovalamaya başladı.

Sokak ortasında yakaladıkları yolcuyu tekme tokat dövdü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.


 


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