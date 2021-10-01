İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

İstanbul'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.

DHA
01 Ekim 2021 Cuma, 17:34
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı
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İstanbul genelinde sabah başlayan yağış, aralıklı olarak devam ediyor. Yağmur aralıklarla şiddetini artırıyor.

Yağmurla birlikte TEM Otoyolu ve  D-100 Karayolunda yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 16.30 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.



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