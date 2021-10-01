İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı
İstanbul'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.
İstanbul genelinde sabah başlayan yağış, aralıklı olarak devam ediyor. Yağmur aralıklarla şiddetini artırıyor.
Yağmurla birlikte TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunda yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 16.30 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.
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