İstanbul'da trafikte dehşet: Çekiçle saldırdı!

İstanbul Ümraniye’de kamyon şoförü, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sürücüye çekiçle saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da trafikte dehşet: Çekiçle saldırdı!
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İHA
Yayınlanma: 24.04.2025 - 10:36

Olay, Ümraniye Şerifali Mahallesi’nde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde yaşandı.

İddiaya göre, otomobil sürücüsü M.Y.K. ve kamyon şoförü T.A. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

ÇEKİÇLE SALDIRDI

Kamyon sürücüsü T.A. elindeki çekiçle otomobil sürücüsü M.Y.K.’nın yüzüne vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yüzünden yaralanan M.Y.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

2 GÖZALTI

Saldırgan kamyon şoförü T.A. gözaltına alınırken, bu sırada oğlu Ü.A. polis ekiplerine direnerek mukavemet gösterdi. Gözaltına alınan Ü.A.’nın üzerinden 1 adet bıçak ele geçirildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #Ümraniye #çekiç #saldırı

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