İstanbul'da uçak seferleri iptal mi edildi? Sabiha Gökçen havalimanı, İstanbul Havalimanı uçuş seferleri iptal mi?

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 15:14

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 15:14

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun fırtına ve kar yağışı nedeniyle bazı uçak seferlrinde güncellemeye gidildi. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yolculuk yapacak olan yolcular, uçuş durumunu sorguluyor. İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

İstanbul'da 5-6 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan birçok uçak seferi iptal edildi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI UÇUŞ SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Konuyla ilgili olarak Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş’ den (HEAŞ) yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında; 05.02.2023 tarihi saat 17:00’den itibaren olan uçuşlarda yüzde 20, 06.02.2023 tarihinde tüm gün yüzde 10, 07.02.2023 tarihinde tüm gün yüzde10 oranlarında uçuş azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

İSTANBUL HAVALİMANI UÇUŞ SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Havalimanı kalkışlı uçuşlar hakkında Türk Hava Yolları'nın (THY) yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

''Değerli Yolcularımız,

İstanbul’da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 05 - 06 Şubat 2023 tarihli İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden; uçuş numaranızı, kalkış ve varış yeri bilgisini girerek ulaşabilir; iade veya değişiklik haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz. ''