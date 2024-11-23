İstanbul'da uçaklar inemedi: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş trafiği 2 saat durdu

İstanbul'da etkili olan lodos ve şiddetli yağış nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık 2 saat uçakların inişi yapılamadı. Bu sırada uçaklar havada tur atarken, yakıt kritiğine giren uçaklar ise başka havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı.

İstanbul'da uçaklar inemedi: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş trafiği 2 saat durdu
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DHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 12:14

Sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran kuvvetli yağış ve lodos, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalar yaşanmasına neden oldu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından yüzde 10 civarında uçuşların iptal edildiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise uçuş iptali yaşandı.

HAVADA TUR ATTILAR

Olumsuz hava şartlarının etkili olduğu 08.39- 10.35 arası havalimanına uçakların inişi yapılamadı. Bu sırada uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı.

Yakıt kritiğine giren Pegasus, AJet ve diğer havayollarına ait uçaklar ise başta İzmir ve Ankara olmak üzere başka havalimanlarına yönlendirildi.

 

 


Etiketler: #Sabiha Gökçen Havalimanı #Sabiha Gökçen #uçak

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